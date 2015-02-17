Бойцы под Дебальцево просят помощи - могут погибнуть все
Бойцы говорят, что смогут продержаться максимум 12 часов.
Бойцы батальона Киевская Русь заявили, что смогут продержаться без помощи лишь 12 часов, иначе могут погибнуть все. Об этом пишет журналист Ольга Германова в своем Facebook.
Напомним, ранее УНИАН сообщал о том, что в Дебальцево продолжаются ожесточенные бои, украинские военные контролируют город Логвиново.
По словам журналиста Андрея Цаплиенко боевики захватили железнодорожный вокзал и местный отдел милиции.
Также об этом сегодня на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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“Украинские военные контролируют город Логвиново, частично деблокировали и контролируют дорогу на Дебальцево. Сейчас на окраинах города идут жестокие бои, есть напряженная ситуация в районе железнодорожного вокзала, но наши военные позиции держат”, - сказал Лысенко.
Он опроверг информацию некоторых российских СМИ, что украинские военные якобы из-за потерь оставляют позиции под Дебальцево. По словам Лысенко, наоборот боевики несут потери. “Противник теряет все больше и больше людей и техники”, - отметил Лысенко.