Бойцы под Дебальцево просят помощи - могут погибнуть все

Бойцы батальона Киевская Русь заявили, что смогут продержаться без помощи лишь 12 часов, иначе могут погибнуть все. Об этом пишет журналист Ольга Германова в своем Facebook.

Напомним, ранее УНИАН сообщал о том, что в Дебальцево продолжаются ожесточенные бои, украинские военные контролируют город Логвиново.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко боевики захватили железнодорожный вокзал и местный отдел милиции.

Также об этом сегодня на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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“Украинские военные контролируют город Логвиново, частично деблокировали и контролируют дорогу на Дебальцево. Сейчас на окраинах города идут жестокие бои, есть напряженная ситуация в районе железнодорожного вокзала, но наши военные позиции держат”, - сказал Лысенко.

Он опроверг информацию некоторых российских СМИ, что украинские военные якобы из-за потерь оставляют позиции под Дебальцево. По словам Лысенко, наоборот боевики несут потери. “Противник теряет все больше и больше людей и техники”, - отметил Лысенко.