Боевики захватили ж/д вокзал в Дебальцево, горотдел милиции оставлен – журналист

«Из Дебальцево. Пятнадцать минут назад воины "Русского мира" с криками "Аллах Акбар" захватили местный отдел милиции. Час назад - железнодорожный вокзал», - пишет Цаплиенко на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь, начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтверждает информацию о том, что местный горотдел милиции был оставлен.

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По его словам, в результате обстрела городского отдела милиции здание было почти разрушено. Правоохранители были вынуждены перейти в другое помещение.

На своей странице в ФБ Аброськин также уточнил, что здание горотдела захвачено не было.

По его приказу милиционеры оставили здание и переместились в другое, более укрепленное, поскольку оставаться в старом уже не было смысла - здание частично разрушено в результате прямых попаданий снарядов.

На данный момент бой в Дебальцево продолжается, боевики продолжают обстреливать город из артиллерии.