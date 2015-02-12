Одному украинскому каналу вынесли предупреждение, другой - проверят

Предупреждение вынесено за трансляцию в эфире интервью экс-премьер-министра Николая Азарова, который сбежал из Украины в феврале прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

По его словам, в эфире телеканала дважды транслировалось интервью Азарова, который на данный момент находится в розыске Интерпола.

«Телеканалу NewsOne объявлено предупреждение. Канал дважды в эфире показал интервью Азарова, в содержании которого Национальный совет видит разжигание вражды, унижение чести и достоинства людей, которые принимали участие в Революции достоинства», - сказал Артеменко.

Он также отметил, что компания имела в наличии запись интервью и могла заранее его посмотреть, и удалить все спорные моменты, однако не сделала этого.

Также Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг принял решение провести внеплановую проверку телерадиокомпаний, ведущих вещание под логотипом «112 Украина», в связи с несоответствием программного наполнения канала заявленной в лицензиях концепции вещания.

«По результатам мониторинга, проведенного 20 января, ряда компаний, которые ведут вещание с логотипом «112», назначена внеплановая проверка. Это компании «ТВ Выбор», «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ», «Лидер ТВ». Все ведут вещание в мультиплексе MX-5», - сказал Артеменко.

Читайте такжеНацсовет накажет "Интер" предупреждением и проверкойПо его словам, в результате проведенного мониторинга было выявлено нарушение Закона Украины «О телевидении и радиовещании», а также нарушения условий лицензии в части программной концепции вещания.

«В частности, был увеличен объем одних передач и уменьшен объем других, отсутствует показ фильмов. Фактически был изменен формат вещания. По лицензии это развлекательно-информационный канал с фильмопоказом, а фактически сейчас это информационный канал», - добавил глава Нацсовета.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2014 года Нацсовет по телерадиовещанию вынес второе предупреждение телеканалу «112 Украина» в связи с несоответствием наполнение канала заявленной концепции вещания.

В декабре 2014 года Нацсовет по телерадиовещанию вынес предупреждение телеканалу «Espresso-TV» за трансляцию в течение более 1 часа в прямом эфире обращения российского президента Владимира Путина.