Украинская армия сможет захватить всю Россию - Саакашвили

Об этом в эфире телеканала 24 сказал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

"Главные пробелы Украины - это устаревшее противотанковое вооружение. Но более новое есть в США, и если они его предоставят, и Украина подорвет первые 50 российских танков, все будет совсем иначе. Американцы готовы давать это, готовы давать беспилотники и артиллерию. Наши офицеры, которых готовили американцы, теперь готовят ваших военных. Они рассказывают, что дух украинских солдат наилучший в мире, если им дать необходимые знания, навыки и оружие, они смогут и всю Россию захватить", - уверен экс-президент Грузии.

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При этом Саакашвили убежден, что существует большая вероятность того, что США будут помогать Украине.

"Они увидели большую борьбу украинского народа. Увидели, что Украина готова отстаивать демократические ценности, которые для США являются главными", - сказал он.