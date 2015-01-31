В Запорожье провалилась попытка снести Ленина - памятник взяла под охрану милиция

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению руководства Запорожской ОГА, несколько десятков организаторов акции находятся у здания облгосадминистрации и требуют от представителей местной власти снести памятник Ленину, который они сами снести не смогли.

В ответ на заявление и.о. председателя Запорожской ОГА Григория Самардака о том, что памятник может быть законно снесено лишь на основании решения общины, которого на данный момент нет, представители УНА-УНСО и организации «Сила нации» заявили, что, оставляя памятник Ленину, власти города дестабилизируют ситуацию в Запорожском регионе и поддерживают сепаратизм.

Разговор на повышенных тонах в здании облгосадминистрации продолжается, отметили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Харькове повалили еще одного ЛенинаКак сообщал УНИАН, организация "Сила нации" анонсировала акцию по сносу памятника Ленину на 31 января 16:00 и пригласила на нее всех, кто поддерживает это намерение.

Накануне вечером, 30 января, коммунальщики установили ограждение, и милиция усилила охрану памятника живым коридором внутри ограждения.

По неофициальным данным, сотрудниками милиции в толпе собравшихся были выявлены и задержаны двое мужчин с огнестрельным оружием, которых доставили в Октябрьский райотдел милиции.

Справка УНИАН. Памятник Ленину в Запорожье установлен в 1964 году на одноименной площади рядом с въездом на ДнепроГЭС. Он внесен в реестр памятников монументального искусства местного значения.

Памятник находится на площади Ленина. Скульптура изготовлена из бронзы. Общая высота памятника - 19,8 метров. В нижней части гранитного постамента расположены бронзовые фигуры сталевара, строителя, колхозницы и ученого, олицетворяющих "единство народа".

В начале октября 2014 года памятник "одели" в вышиванку из баннерной ткани.