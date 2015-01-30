Если РФ прекратит поддержку боевиков, ситуацию на Донбассе стабилизируют за несколько месяцев - Дещица

Украинская власть может стабилизировать ситуацию на Донбассе на протяжении нескольких месяцев, если Россия прекратит поддержку боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом в эфире польской радиостанции RMF FM сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Если не будет поддержки со стороны России, если Россия не будет посылать своих военных или оружие, я уверен, что за пару месяцев мы стабилизируем ситуацию", - сказал он.

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По убеждению посла, официальный Киев сможет поладить с жителями Донецкой и Луганской областей после завершения боевых действий. "Тогда демократическим путем планируем провести реформы, выборы и наладить контакт с теми людьми", - сказал он.

По мнению Дещицы, издевательствами над украинскими военнослужащими на Донбассе занимаются не местные жители, а наемники, которые будут за это наказаны.

По словам Дещицы, власть не планирует отказываться от части территории Украины в обмен на мир на Донбассе.