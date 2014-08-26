Порошенко назвал главное условие стабилизации ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко считает, что первостепенным условием стабилизации ситуации на востоке Украины является установление эффективного контроля на российско-украинской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в ходе встречи в формате Украина - ЕС - «Евразийская тройка» (Россия, Беларусь, Казахстан) в Минске.

«Первостепенным условием стабилизации (ситуации) на востоке Украины является установление эффективного контроля за российско-украинской границей как ключевым элементом суверенитета и независимости страны», - сказал он.

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По словам Порошенко, необходимо сделать все, чтобы остановить поставки техники и вооружения боевикам.

«По нашему глубокому убеждению, эффективный контроль границы возможен только при условии привлечения ОБСЕ, в частности, беспрепятственного допуска специальной мониторинговой миссии и наблюдательной миссии ОБСЕ для мониторинга и верификации ситуации», - подчеркнул президент.

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Кроме того, Порошенко призвал безотлагательно освободить всех пленных и заложников, в том числе тех граждан Украины, которые находятся за ее пределами.