Москаль заявляет, что на Крещение на Луганщине должна быть полная огневая тишина

Об этом сообщил УНИАН председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

По его словам, глава так называемой «ЛНР» Плотницкий направил председателю Луганской ОГА факсограмму с предложением прекратить огонь на период праздника, гарантируя огневую тишину со своей стороны. Москаль в своем ответе напомнил, что Вооруженные силы Украины открывают огонь только в ответ на агрессию боевиков, «поэтому в случае прекращения огня незаконными вооруженными формированиями на Луганщине будет полная огневая тишина, что даст возможность местным жителям и украинским военнослужащим встретить праздник в покое и мире».

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«В связи с этим глава Луганской ОГА приглашает всех патриотически настроенных украинцев покреститься на праздник в Северском Донце - реке, по руслу которой проходит значительная часть линии разграничения между контролируемой Украиной территории Луганщины и так называемой «ЛНР».