Москаль: боевики из "Градов" обстреляли Светличное, повреждены дома

Об этом сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Геннадия Москаля.

В частности, как подчеркивается в сообщении, в 14.45 из систем залпового огня "Град" обстреляли село Светличное Попаснянского района. "Снаряды падали непосредственно в селе, где не дислоцируются подразделения украинских силовиков. Один попал в многоквартирный дом по ул. Ильича, пробил стену и застрял в полу, но не взорвался. Никто из людей чудом не пострадал", - сообщил Геннадий Москаль.

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Другие снаряды повредили фасады трех домов и хозяйственные пристройки еще на двух улицах села. Кроме того, в четырех местах оборваны линии электропередач, добавил он.

По данным председателя ОГА, жители поврежденных квартир отселены к соседям, сейчас в селе пытаются возобновить электроснабжение. «Если обстрелы не возобновятся, свет подадут еще сегодня», - отметил Москаль, подчеркнув, что утром в Светличном было 25 градусов мороза.

При этом председатель Луганской ОГА отметил, что "по Светличному стреляли со стороны города Кировск, который оккупирован казаками так называемого всевеликого войска донского".

Также, по его словам, после 15 часов обстрелам подвергся и районный центр Попасная. "Пять снарядов из артиллерийских орудий взорвались в пределах города, к счастью, не нанеся серьезных разрушений и не ранив никого из мирных жителей", - информировал Геннадий Москаль.

Кроме того, на протяжении дня и ночи не стихала стрельба из автоматов и крупнокалиберных пулеметов в Станице Луганской. Информации о пострадавших людях нет.