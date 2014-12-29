В Одессе активисты организовали мобильные группы помощи застрявшим в сугробах

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель местного Евромайдана Алена Балаба.

«Несколько мобильных групп общественных работников работают по городу, вытаскивают людей и помогают выбраться машинам. Очень нужны сильные мужчины, чтобы помогать в расчистке дорог, а также водители на джипах. Ситуация патовая. У кого есть лопаты, тоже подключайтесь ... », - написала Балаба.

В спасении пострадавших задействованы, в том числе, местная Самооборона, Совет общественной безопасности, волонтеры, которые оказывают помощь украинским военным.

Читайте такжеЮг Украины парализовал снегопад: перекрыты дороги, тысячи людей застряли в сугробах (фото, видео)«Все, кто может помогать, не сидите, пожалуйста. К ночи еще похолодает, а людей надо выручать», - написала Балаба.

В центре города активисты также организовали пункт обогрева.

Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за сильной метели закрыт въезд и выезд из города. Движение транспорта, включая частный, фактически парализовано. Передвижение пешком крайне затруднено из-за непрерывного порывистого ветра, глубоких сугробов и густого снега, который «бьет» в лицо.