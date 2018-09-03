Суд не успел продлить меру пресечения Савченко: рабочий день закончился

Суд согласился сделать перерыв до вторника, с учетом того, что срок нынешнего содержания Савченко под стражей истекает 7 сентября.

Сегодня, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева не успел рассмотреть ходатайство главной военной прокуратуры о продлении меры пресечения депутату Надежде Савченко - содержании ее под стражей.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд учел просьбу Савченко и ее адвокатов и заседание перенес на вторник, из-за окончания рабочего дня и то, что, по словам Савченко, участники процесса устали.

Суд согласился сделать перерыв до вторника, с учетом того, что срок нынешнего содержания Савченко под стражей истекает 7 сентября.

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Сегодня по продлению ареста Савченко высказались прокуроры Александр Банник, Александр Климович и Денис Микулин. По их словам, в случае освобождения Савченко, которой инкриминируют подготовку к теракту и к свержению власти, может продолжить преступную деятельность, общаться с соучастниками, воздействовать на улики или сбежать за границу.

Поддержать Савченко пришли 33 ее сторонника, они заявили, что готовы взять ее на поруки.

Со своей стороны, адвокаты Савченко заявили, что рисков, о которых говорит прокуратура, нет. Так, лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко, связи с которым называли фактором риска, погиб, отметил адвокат Андрей Левковец. Если бы Савченко хотела сбежать, то она бы сделала это до ареста, отметил адвокат.

Сама же Савченко обвинила прокуратуру в наведении ложных данных и в том, что представители обвинения называют ее виновной без решения суда.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Апелляционный суд Киева отменил постановление Шевченковского райсуда Киева от 13 июля, которым был продлен арест Савченко на 57 дней - до 7 сентября. При этом суд вынес новое решение, которым продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей на 57 дней - до 7 сентября.

Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с применением полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.