Апелляционный суд оставил Савченко под стражей до 7 сентября

Суд отменил решение Шевченковского райсуда от 13 июля о продлении меры пресечения Савченко до 7 сентября, однако вынес новое аналогичное постановление.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко, которую подозревают в организации теракта в центре Киева, на решение суда первой инстанции о продлении срока меры пресечения Савченко на 57 дней до 7 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий коллегии судей Апелляционного суда Киева Олег Присяжнюк.

Так, согласно решению, суд отменил постановление Шевченковского райсуда Киева от 13 июля, которым была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко на 57 дней до 7 сентября. При этом суд вынес новое постановление, которым также продлил действие меры пресечения Савченко на 57 дней до 7 сентября.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 г. оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов. 22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.