"Детектор лжи" подтвердил намерение Савченко осуществить вооруженный переворот в Украине

По результатам экспертизы, Савченко разработала четкий план убийства руководителей государства, договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать.

Психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что народный депутат Надежда Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины в уголовном производстве по подозрению руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Савченко в подготовке терактов и совершении государственного переворота назначили 11 апреля комиссионную судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа, проведение которой поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

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«По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлены категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности о том, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя», - говорится в сообщении.

Также экспертиза установила, что Савченко обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти подыскивала и перевозила оружие.

«Разработанные планы по насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти Савченко обсуждала с Рубаном, Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. Савченко Н.В. обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей, в том числе лично распределяла роли в покушениях», - говорится в сообщении СБУ.

«Ею (Савченко - УНИАН) был разработан четкий план убийства руководителей, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство руководителей. Свои планы она доводила Тимофееву А.Ю. и Рубану В.В», - отметили в спецслужбе.

Как подчеркнули в СБУ, полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в правительственном квартале и здании Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубан, 8 марта задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

22 мая Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей, а 24 мая так