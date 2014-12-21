Более 180 грузовиков десятого российского «гумконвоя» прибыли в Донецк и Луганск
Более 180 грузовиков десятого российского «гумконвоя» прибыли в Донецк и Луганск.
Как сообщили ТАСС сообщили в Управлении организации информирования населения МЧС России, «колонны МЧС России доставила в Луганск и Донецк очередную партию гуманитарной помощи».
"В Донецк прибыли более 90 автомобилей, груженные гуманитарными грузами - продуктами питания, стройматериалами, медикаментами и продуктами питания", - сказал представитель МЧС.
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"В Луганск благополучно прибыли более 90 машин с гуманитарными грузами, среди которых продукты питания, медикаменты, стройматериалы и новогодние подарки", - сказал представитель МЧС.
Сейчас машины разгружаются и затем они отправятся обратно.
«В общей сложности в Донбасс доставлено более 1,4 тыс. тонн гуманитарной помощи. Среди грузов не только продукты питания, стройматериалы и медикаменты, но и новогодние подарки.
Это уже десятая по счету колонна с гуманитарной помощью для Донбасса. Предыдущие девять доставили с середины августа около 12 тыс. тонн гуманитарных грузов», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, первый «гумконвой» въехал в Украину 22 августа.
12 декабря Россия направила террористам на Донбасс девятую «гумпомощь».
В СНБО Украины заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются только поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.
По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь. Кроме того, на этих КамАЗах в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.