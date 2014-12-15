Глава МИД Литвы: ЕС должен продолжать давить на РФ для улучшения ситуации в Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сегодня в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Ситуация очень сложная и не улучшается. Прекращение огня также не работает. Мы реагировали, когда был отправлен первый гуманитарный конвой в Украину без контроля и проверки, сейчас подготовлен десятый. Это уже становится нормальным. Но это так не должно быть, и поэтому мы должны держать давление и сделать так, чтобы ситуация улучшилась", - сказал Линас Линкявичус.

Вторым вопросом повестки дня отношений Украины и ЕС глава литовского МИД назвал экономику, выполнения реформ. "Время ограничено. За полгода мы должны увидеть результаты. Новое правительство имеет шанс. Солидарность важна, но важны конкретные результаты с обеих сторон", - подчеркнул глава МИД Литвы.