Microsoft не признавал Крым в составе России

"Информация о том, что Microsoft якобы отправлял письма о необходимости перелицензировать ранее приобретенное программное обеспечение, не соответствует действительности. В практике компании не существует термина "перелицензирование". Письмо, на которое ссылается издание, является стандартным извещением о наиболее выгодных способах легализации пиратских продуктов. Подобные письма рассылаются во всех странах присутствия компании", - пояснено в официальном опровержении Microsoft.

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Крымские компании расценили сообщение от Microsoft о необходимости лицензировать пиратские версии ПО о признании Крыма в качестве субъекта РФ.

Российские и крымские СМИ 4 декабря распространили сообщение о якобы признании корпорацией аннексии Крыма Российской Федерацией.