В понедельник депутаты обсудят отмену неприкосновенности
00:00, 01 декабря 2014Политика
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В понедельник в Киеве депутаты Верховной Рады проведут встречу для обсуждения закона об отмене депутатской неприкосновенности
REUTERS
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.
"Цель встречи - договориться о деталях, что именно должно быть написано в законе об отмене депутатской неприкосновенности. Так, чтобы мы подали единственный закон, что резко повысит шансы на его скорейшее принятие", - отметил депутат.
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Он добавил, что встреча будет проходить в открытом формате.
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