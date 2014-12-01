В понедельник депутаты обсудят отмену неприкосновенности

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

"Цель встречи - договориться о деталях, что именно должно быть написано в законе об отмене депутатской неприкосновенности. Так, чтобы мы подали единственный закон, что резко повысит шансы на его скорейшее принятие", - отметил депутат.

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Он добавил, что встреча будет проходить в открытом формате.