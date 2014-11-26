У Порошенко хотят отказаться от термина «народный депутат» в пользу «члена парламента»

Об этом заявил Николай Томенко, советник Петра Порошенко, сообщает ТВі.

"Понятно, что корни этого термина ведет к так называемому народовластию времен Советской Украины. Однако последние события в Украине показали не только несоответствие, а порой даже дикость и цинизм этого термина, когда "народные депутаты" поддерживали оккупацию Крыма или агрессию России на востоке Украины", - отмечено в сообщении пресс-службы Николая Томенко.

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Он убежден, что, кроме уменьшения количества народных депутатов до 300 и открытия партийных списков, необходимо также ввести "адекватную терминологию".