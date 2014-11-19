Bloomberg: Меркель дает длинный пас Путину

В своей статье, которая называется «Меркель дает длинный пас Путину», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Леонид Бершидский пишет, что в своей прошлой статье он утверждал, что презрительное отношение к президенту Владимиру Путину на саммите «Большой двадцатки» было инфантильным и контрпродуктивным. Он знал, что это вызовет бурную реакцию и получил десятки сообщений, в которых читатели утверждали, что Путин получил по заслугам, осуждая его якобы поддержку политики умиротворения. Некоторые соглашались по ошибочным причинам: они считают, что Путин возглавляет справедливую борьбу против империализма США.

Как русский, который, благодаря политике Путина, не может представить себе свое будущее в России, я принял эти сообщения близко к сердцу. Я бы хотел, чтоб режим Путина упал, и чтобы на смену ему к власти пришло либеральное, проевропейское правительство, которое поставило бы Россию на путь взаимодействия с Европейским Союзом. Я не оправдываю действия Путина в Украине, начиная с аннексии Крыма и заканчивая его поддержкой бандитов-сепаратистов в Донецке и Луганске.

Тем не менее, травля Путина – это не то, что нужно.

Также думает и канцлер Германии Ангела Меркель, которая дольше всех общалась с российским президентом на саммите G20.

Вчера Меркель читала лекцию в Сиднее, подробно изложив свое видение западной стратегии поведения с Путиным. У Меркель есть только одна концепция: она провела большую часть своей жизни в коммунистической Восточной Германии, стране, управляемой коллегами Путина по КГБ и советской элитой. Она воспринимает нападение Путина на Украину, как возвращение к силовой тактике в стиле советской эпохи.

Стратегия, которую она предлагает, вытекает из ее опыта:

Мы знаем, что даже небольшие конфликты могут вызвать большие осложнения очень быстро, поэтому, основываясь на опыте прошлого, мы пришли к выводу, что этот конфликт не может быть решен военным путем, потому что это приведет нас к военному конфликту с Россией, который, почти наверняка, не будет носить исключительно географический характер. С другой стороны, то, что мы не можем решить этот конфликт военным путем, не означает, что его вообще нельзя решить. Какие инструменты есть в нашем распоряжении? У нас есть экономическое влияние. Мы вынуждены мириться с некоторыми неудобствами, но я на самом деле считаю, что экономическая сила – это одно из преимуществ западных стран, и я думаю, что мы должны этим воспользоваться, хотя это не должно быть самоцелью. Вопрос в том, как долго нам придется ждать, чтобы это подействовало? Мой личный опыт, основанный на истории Германской Демократической Республики, показывает, что не следует терять надежду слишком быстро. В течение 40 лет мы слушали радиопередачи, в которых говорили о неизбежном крахе ГДР, и после 40 лет, когда все потеряли надежду, это произошло.

Иными словами, Меркель надеется на то, что экономическое давление Запада, в конечном счете, заставит режим Путина пойти на попятную и даже уничтожит его, как это было в случае с Советским Союзом. Вот почему канцлер твердо верит в санкции, и вот почему премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров ошибочно полагают, что экономические ограничения в отношении России скоро снимут.

Поскольку западные лидеры анализируют ситуацию в долгосрочной перспективе, они позволяют себе оскорблять Путина: это приносит политическую популярность и через 40 лет другие президенты и премьер-министры, в любом случае, будут пожинать плоды победы. Но это не путь Меркель. Она готова разговаривать с Путиным часами. Ее отношение показывает, что она усвоила уроки немецкой истории. Во время своей лекции она сказала, что Первая мировая война разразилась из-за того, что «элиты почти всех европейских государств недостаточно общались между собой».

Ожидания Меркель уходят корнями в историю. Но все же мир, и Россия, изменились с тех пор, как распался Советский Союз. Российская экономика больше не обременена централизованным планированием, и ее больше не отягощает гонка ядерных вооружений. Цена на нефть вряд ли упадет до 10 долл. за баррель (сегодня это эквивалент 22 долларам), как это было в 1986 г. На самом деле, в следующем году она может даже вырасти. Кроме того, нынешние санкции Запада далеко не так сильно изолируют Россию, как это было с Советским Союзом. Мир стал больше, и крупные развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и Бразилия по-прежнему готовы работать с Путиным.

В этих условиях знаменитая способность россиян мириться с трудностями ради сомнительных идеалов может позволить Путину продержаться в течение очень долгого времени. Это плохая новость для большинства украинцев и для тех россиян, которые считают, что Путин выбрал неправильный путь для своей страны. Они не должны ждать 40 лет.

Решительное намерение Меркель долго и упорно разбираться с этой проблемой означает, что западные лидеры не знают, как быстро найти выход из украинского кризиса. Именно поэтому травля Путина нецелесообразна: в будущем может возникнуть еще более глубокий кризис, а возможности урегулировать его будут такими же ограниченными, как сейчас. Вот почему Меркель продолжает говорить уважительно, хотя и напряженно, с агрессором, надеясь добиться того, что сработает быстрее, чем экономическое давление.

Это и есть истинное лидерство. Насмешки и глумление – это всего лишь дешевое политиканство.