Могерини считает нецелесообразным свой визит в Россию при нынешних условиях

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сама Могерини сообщила сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по результатам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

„Планирую ли я посетить Москву? Этот вопрос затрагивался во время дискуссии рядом министров, которые просили меня это сделать. Я воспринимаю это как позитивный сигнал о желании иметь диалог”, - сказала она.

В то же время она убеждена, что для такого визита должны быть „реальные политические условия”. „Вопрос не в том, говорить ли, а вопрос - о чем говорить и почему. Повестка дня должна быть хорошо подготовлена, а не просто ехать. Ехать тогда, когда есть реальные условия для политической дискуссии, которая может быть полезной для Украины и для других вопросов”, - сказала глава европейской дипломатии.

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В тоже время Могерини отметила, что открытость к диалогу между РФ и ЕС остается. Она не исключила, что этот вопрос может обсуждаться во время последующих дискуссий. „Решение не принято, это был элемент дискуссии, который был поднят рядом министров”, - подчеркнула верховный представитель.