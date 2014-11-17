Могерини считает нецелесообразным свой визит в Россию при нынешних условиях
Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини получила просьбу от некоторых министров иностранных дел стран ЕС посетить Москву, но решение по этому поводу не принималось, состоялась лишь дискуссия.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сама Могерини сообщила сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по результатам заседания Совета ЕС по иностранным делам.
„Планирую ли я посетить Москву? Этот вопрос затрагивался во время дискуссии рядом министров, которые просили меня это сделать. Я воспринимаю это как позитивный сигнал о желании иметь диалог”, - сказала она.
В то же время она убеждена, что для такого визита должны быть „реальные политические условия”. „Вопрос не в том, говорить ли, а вопрос - о чем говорить и почему. Повестка дня должна быть хорошо подготовлена, а не просто ехать. Ехать тогда, когда есть реальные условия для политической дискуссии, которая может быть полезной для Украины и для других вопросов”, - сказала глава европейской дипломатии.
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В тоже время Могерини отметила, что открытость к диалогу между РФ и ЕС остается. Она не исключила, что этот вопрос может обсуждаться во время последующих дискуссий. „Решение не принято, это был элемент дискуссии, который был поднят рядом министров”, - подчеркнула верховный представитель.