Россия хочет расколоть страны ЕС - Могерини

Стратегия России заключается в том, чтобы разделить страны ЕС.

Об этом заявила Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини 6 ноября, выступая в итальянском сенате (верхняя палата парламента Италии - ред.), передает Украинская правда со ссылкой на Corriere Della Sera.

"Стратегия России заключается в том, чтобы посеять раздор между европейскими странами, и самой большой ошибкой было бы попасть в эту ловушку", - сказала она.

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"Мы должны сохранять единство и не только на словах, но и на деле, разделяя подходы к тому, что необходимо делать для урегулирования кризиса", - добавила Могерини.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ЕС также отметила, что восстановление отношений с РФ будет "самой большой проблемой в течение ближайших 5 лет".

Она также повторила, что вопрос санкций "всегда на столе" и новые ограничительные меры против РФ являются возможными.

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"Ситуация на месте является крайне негативной", - сказала Могерини, настаивая на том, что "выборы, организованные пророссийскими сепаратистами на востоке Украины "были незаконными" и создали серьезное препятствие "на пути к диалогу".

Напомним, ранее Могерини заявила, что ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций против РФ 17 ноября.