Россия хочет расколоть страны ЕС - Могерини
Глава внешнеполитического ведомства ЕС отметила, что восстановление отношений с РФ будет "самой большой проблемой в течение ближайших 5 лет".
Стратегия России заключается в том, чтобы разделить страны ЕС.
Об этом заявила Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини 6 ноября, выступая в итальянском сенате (верхняя палата парламента Италии - ред.), передает Украинская правда со ссылкой на Corriere Della Sera.
"Стратегия России заключается в том, чтобы посеять раздор между европейскими странами, и самой большой ошибкой было бы попасть в эту ловушку", - сказала она.
Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии исключил снятие санкций ЕС с России
"Мы должны сохранять единство и не только на словах, но и на деле, разделяя подходы к тому, что необходимо делать для урегулирования кризиса", - добавила Могерини.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ЕС также отметила, что восстановление отношений с РФ будет "самой большой проблемой в течение ближайших 5 лет".
Она также повторила, что вопрос санкций "всегда на столе" и новые ограничительные меры против РФ являются возможными.
Читайте такжеКонгрессмены США призвали НАТО купить "Мистраля", что предназначались РФ
"Ситуация на месте является крайне негативной", - сказала Могерини, настаивая на том, что "выборы, организованные пророссийскими сепаратистами на востоке Украины "были незаконными" и создали серьезное препятствие "на пути к диалогу".
Напомним, ранее Могерини заявила, что ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций против РФ 17 ноября.