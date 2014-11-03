РФ уже готовит шестой гумконвой

Об этом сообщил заместитель председателя Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов, сообщает Русская служба BBC.

По его словам, очередной груз гуманитарной помощи состоит из медикаментов и топлива.

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Четвертая по счету колонна доставила гуманитарный груз в Донецк и Луганск 31 октября, а пятая прибыла туда 2 ноября.

Украинская сторона ранее заявляла, что не получала от Москвы никакой официальной информации о конвое, и считает такое поведение России нарушением международных договоренностей.

МИД Украины заявил, что в переданном российской стороной перечня грузов содержались товары, которые в соответствии с Законом Украины "О гуманитарной помощи" не могут быть признаны в качестве гуманитарной помощи.