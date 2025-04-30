Вулкан Утурунку в Боливии не извергался уже сотни тысяч лет.

Высоко в Центральных Андах дремлет геологическая загадка. Вулкан Утурунку в Боливии не извергался уже более 250 000 лет. Его также называют "зомби"-вулканом, потому что он все еще демонстрирует тревожные признаки жизни, например, землетрясения и выбросы газа.

Ученые из Китая, Великобритании и СШАизучили структуру этого вулкана. Результаты их исследований опубликованы в журнале PNAS.

Как выяснили ученые, беспокойство вулкана приводит к характерной деформации земли в форме "сомбреро". Земля над вулканической системой выпячивается вверх, а области вокруг нее опускаются.

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Проанализировав более 1700 землетрясений, команда создала изображения неглубокой коры под Утурунку. Эта техника известна как сейсмическая томография.

Изучая вулкан исследователи смогли объяснить зомбиподобное поведения Утурунку. Они предполагают, что землетрясения вызваны движением нагретых жидкостей и газов, отложенных в резервуарах прямо под кратером вулкана.

Ученые пришли к выводу, что движение и накопление жидкостей и газов под кратером являются наиболее вероятной причиной деформации грунта, которую можно видеть в центре вулкана.

Ожидается, что медоты, которые применяла эта группа ученых, будут полезны и для изучения других 1400 потенциально активных вулканов.

Извержение вулкана в Индонезии

В конце марта в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби. Вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту 8 километров.

Извержение было настолько мощным, что пришлось объявить эвакуауцию и приостановить полеты на популярный остров Бали.

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