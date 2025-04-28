Булусан - один из 24 действующих вулканов на Филиппинах.

На Филиппинах начал извергаться вулкан Булусан. Об этом сообщает Reuters.

Вулкан находится в центральной части Филиппин. Рано утром он выбросил столб пепла, который поднялся в небо на высоту 4,5 км, а затем, по данным местных СМИ, засыпал близлежащие деревни.

Местные власти повысили уровень тревоги на горе Булусан и предупредили жителей держаться подальше от опасной зоны радиусом 4 км.

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Накануне извержения ученые зафиксировали более 50 землетрясений за сутки в районе вулкана, а местные жители сообщали о грохочущих звуках.

Людей призывают к бдительности из-за риска камнепадов, а пилотам рекомендовали не летать в зоне извержения.

Вулкан Булусан - что известно

Булусан - один из 24 действующих вулканов на Филиппинах. Страна расположена в тихоокеанском "огненном кольце", где вулканическая активность и землетрясения - обычное дело.

Несмотря на опасность, вулкан является популярной достопримечательностью страны.

Извержение вулкана Левотоби в Индонезии

В конце марта в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби. Из-за опасности пришлось отменить некоторые рейсы на популярный среди туристов курортный остров Бали.

В ноябре прошлого года Левотоби также извергался, что привело к гибели 10 человек.

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