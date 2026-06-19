На выходных Украину разогреет до +30° и даже выше

Ближайшие выходные в Украине, 20 и 21 июня, будут солнечными, сухими и очень теплыми. Горячее всего будет на западе страны, где воздух прогреется до +28°...+32°. На остальной территории такой жары не ожидается, но все равно будет очень тепло и солнечно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +17°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +25°, ясно.
Во Львове в субботу ночью +16°, днем +27°, ясно. В воскресенье ночью +17°, днем +30°, ясно.
В Луцке в субботу ночью +14°, днем +26°, ясно. В воскресенье - переменная облачность, ночью +16°, днем +29°.
В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха +16°...+25°. В воскресенье температура будет +15°...+26°, ясно.
В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +19°, днем +25°, возможен небольшой дождик. В воскресенье - переменная облачность, +22°...+27°.
В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +25°, переменная облачность, возможен небольшойд ождик. В воскресенье столбики термометров покажут +15°...+23°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Днепре в субботу - ясно, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье температура составит +18°...+25°, переменная облачность.
В Симферополе в субботу - ясно, +16°...+26°. В воскресенье +16°..+27°, ясно.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +29°, небольшая облачность.
В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +14°, днем +27°, небольшой дождь. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.
В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +14°, днем +24°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью +9°, днем до +23°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +24°, ясно.
В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +14°, днем +27°, ясно. В воскресенье -практически безоблачно. Температура ночью составит +14°, днем +28°.
В Трускавце в субботу ясно, температура до +26°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +16°...+29°
В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +28°. В воскресенье - ясно, +13°...+30°.
В Затоке в субботу - ясно, ночью +18°, днем +27°. В воскресенье - ясно, температура +20°...+27°.