На выходных Украину разогреет до +30° и даже выше

Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается

Ближайшие выходные в Украине, 20 и 21 июня, будут солнечными, сухими и очень теплыми. Горячее всего будет на западе страны, где воздух прогреется до +28°...+32°. На остальной территории такой жары не ожидается, но все равно будет очень тепло и солнечно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +17°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +25°, ясно.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +27°, ясно. В воскресенье ночью +17°, днем +30°, ясно.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +26°, ясно. В воскресенье - переменная облачность, ночью +16°, днем +29°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха +16°...+25°. В воскресенье температура будет +15°...+26°, ясно.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +19°, днем +25°, возможен небольшой дождик. В воскресенье - переменная облачность, +22°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +25°, переменная облачность, возможен небольшойд ождик. В воскресенье столбики термометров покажут +15°...+23°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Днепре в субботу - ясно, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье температура составит +18°...+25°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - ясно, +16°...+26°. В воскресенье +16°..+27°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +14°, днем +27°, небольшой дождь. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +14°, днем +24°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью +9°, днем до +23°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +24°, ясно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +14°, днем +27°, ясно. В воскресенье -практически безоблачно. Температура ночью составит +14°, днем +28°.

В Трускавце в субботу ясно, температура до +26°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +16°...+29°

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +28°. В воскресенье - ясно, +13°...+30°.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +18°, днем +27°. В воскресенье - ясно, температура +20°...+27°.

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