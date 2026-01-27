Синоптик Диденко предупредила украинцев об опасности 28 января

Температура повысится, но ожидаются ледяные дожди и гололед.

В ближайшие два дня, 28 и 29 января, в Украине ожидается существенное ослабление морозов, но не без нюансов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"И 28-го, и 29-го января практически повсюду дневная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 0...+3 градусов, на юге ожидается +3...+6, в Крыму +6...+14 градусов", - спрогнозировала она.

В среду мокрый снег, ледяной дождь и просто дождь пройдут периодически на севере, западе, в центре и в Харьковской области.

"Местами гололед! Он очень опасен, потому что оседает не только на дорогах или тротуарах, но и на вертикальных поверхностях!" - предупредила Наталья Диденко.

В южной части, в Донецкой и Луганской областях будет преобладать погода без осадков.

В Киеве 28 июня периодически будет идти мокрый снег или дождь и в целом ожидается влажная облачная погода. Также в столице будет наблюдаться туман, который ухудшит видимость до 300-500 метров.

"Компенсацию за высокую влажность и серую облачность организует высокая температура воздуха, завтра в столице днем +1 градус!" - порадовала Наталья Диденко.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Киеве ожидается переменная, но в целом теплая для этого времени года погода.

В то же время 31 января станет морознее: по области ночью температура снова опустится до -7...-12 градусов, днем будет -5...-10, а в Киеве ночью около 10 мороза, днем -6...-8 градусов.

