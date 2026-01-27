28 января по всей Украине будет долгожданный 'плюс'

В большинстве областей пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

В среду, 28 января, по всей Украине ожидается оттепель. Температура поднимется до нуля градусов и выше, а на юге страны потеплеет до +4°...+7°. В Крыму вообще ожидается 10-градусное тепло. День будет пасмурный, по всей стране, кроме юго-востока, пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -5°, днем -1°, небольшой мокрый снег и дождь.

Во Львове в среду будет облачно. Ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Луцке будет облачно, ночью 0-3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ривне завтра облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Тернополе 28 января ночью будет -3°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +3°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черновцах в среду - облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Виннице завтра будет -3°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Житомире в среду ночью будет -3°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра ночью -3°, днем +3°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь..

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +3°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -6°...+2°, небольшой мокрый снег и дождь

В Одессе 28 января - облачно, температура ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно.

В Николаеве завтра будет облачно , ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -9°, а днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове - облачно, температура ночью -9°, днем -2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем +2°, облачно.

В Симферополе в среду будет пасмурно, +2°...+11°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -6°, днем +1°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем +2°.

28 января - праздник и приметы

28 января - святого преподобного Ефрема Сирийца. По приметам, если в этот день сильный мороз, то весна наступит рано.

