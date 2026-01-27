28 января по всей Украине будет долгожданный 'плюс'

В среду, 28 января, по всей Украине ожидается оттепель. Температура поднимется до нуля градусов и выше, а на юге страны потеплеет до +4°...+7°. В Крыму вообще ожидается 10-градусное тепло. День будет пасмурный, по всей стране, кроме юго-востока, пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -5°, днем -1°, небольшой мокрый снег и дождь.
- Во Львове в среду будет облачно. Ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Луцке будет облачно, ночью 0-3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Ривне завтра облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Тернополе 28 января ночью будет -3°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +3°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Черновцах в среду - облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Виннице завтра будет -3°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Житомире в среду ночью будет -3°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут -7°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Черкассах завтра ночью -3°, днем +3°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь..
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +3°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Полтаве - облачно, температура воздуха -6°...+2°, небольшой мокрый снег и дождь
- В Одессе 28 января - облачно, температура ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно.
- В Николаеве завтра будет облачно , ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, пасмурно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -9°, а днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Харькове - облачно, температура ночью -9°, днем -2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Днепре температура ночью будет -7°, днем +2°, облачно.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, +2°...+11°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -6°, днем +1°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем +2°.
28 января - праздник и приметы
28 января - святого преподобного Ефрема Сирийца. По приметам, если в этот день сильный мороз, то весна наступит рано.