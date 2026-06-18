19 июня Украину начнет разогревать: где температура поднимется в первую очередь (карта)

Перед выходными, 19 июня, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Кратковременные дожди пройдут на востоке страны, а с запада к нам начнет заходить более теплый воздух. Из-за этого температура в западных областях поднимется до +24°...+26°, а Закарпатье прогреется до +28°. На остальной территории столбики термометров покажут +22°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.
  • Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +15°, днем +27°.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью +15°, днем +26°.
  • В Ровно завтра переменная облачность, ночью +14°, днем +26°.
  • В Тернополе 19 июня ночью +14°, днем +25°, переменная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем будет +28°, переменная облачность.
  • В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +14°, днем +26°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+24°, переменная облачность.
  • В Житомире в пятницу ночью +13°, днем +24°, переменная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, переменная облачность.
  • В Черкассах завтра ночью +15°, днем +25°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +16°...+25°.
  • В Одессе 19 июня - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +24°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +16°, днем +27°.
  • В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +23°, возможен небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, переменная облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет ясно, +15°...+25°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°, дождь.
19 июня Украину начнет разогревать: где температура поднимется в первую очередь (карта)

Какой праздник 19 июня, приметы погоды

19 июня - памяти апостола Иуды, брата Господнего, и мученика Зосима Аполлониадского. По приметам, если пчел мало и они медленно летают, то скоро погода испортится.

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