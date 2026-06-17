Во Львове объявили I уровень опасности: что будет с погодой (инфографика)

Во Львове сегодня, 17 июня, будут грозы. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"На территории Львовской области и в городе Львове 17 июня утром и днём ожидаются грозы", – прогнозируют синоптики.
В связи с непогодой объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
17 июня погоду на Львовщине будет определять атмосферный фронт.
По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а утром и днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура по области повысится до +19°...+24°, а во Львове ожидается +21°...+23°.
В целом, по словам синоптиков, в ближайшие дни вероятны кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер.
В течение недели вследствие притока теплых воздушных масс с юго-запада и формирования антициклона температура будет постепенно повышаться, а осадки прекратятся.
"На выходных ожидаем жаркую погоду +25°...+30°", – сообщают во Львовском гидрометцентре.
Также в ближайшие сутки на большинстве рек области будет наблюдаться незначительное снижение уровня воды.