Во Львове объявили I уровень опасности: что будет с погодой (инфографика)

В целом, по словам синоптиков, в ближайшие дни возможны кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер.

Во Львове сегодня, 17 июня, будут грозы. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"На территории Львовской области и в городе Львове 17 июня утром и днём ожидаются грозы", – прогнозируют синоптики.

В связи с непогодой объявлен I уровень опасности, желтый.

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17 июня погоду на Львовщине будет определять атмосферный фронт.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а утром и днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура по области повысится до +19°...+24°, а во Львове ожидается +21°...+23°.

В целом, по словам синоптиков, в ближайшие дни вероятны кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер.

В течение недели вследствие притока теплых воздушных масс с юго-запада и формирования антициклона температура будет постепенно повышаться, а осадки прекратятся.

"На выходных ожидаем жаркую погоду +25°...+30°", – сообщают во Львовском гидрометцентре.

Также в ближайшие сутки на большинстве рек области будет наблюдаться незначительное снижение уровня воды.

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