Непогода в Одессе: синоптики объявили желтый уровень опасности (инфографика)

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в городе и по области.

Сегодня, 7 апреля, в Одессе объявили повышенный уровень опасности из-за ветреной погоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области.

"В г. Одесса и Одесской области в течение суток 7 апреля ожидается северо-западный ветер, порывы 15-17 м/с", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет 9-14 м/с с порывами 15-17 м/с. Температура по области повысится до +10°...+15°. На автодорогах Одесской области видимость хорошая.

В Одессе 7 апреля также будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ожидается северо-западный ветер, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Столбики термометров днем покажут +11°...+13°.

В целом в ближайшие дни на погоду в Одесской области и вдоль побережья будет влиять циклоническая активность с северо-запада Европы. Циклон под названием Rapunzel принесет ощутимое похолодание за счет проникновения холодных арктических воздушных масс в более южные широты.

Во время прохождения атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки, кое-где с порывистым ветром северо-западной четверти. Ожидается понижение температуры, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1°...-3°.

