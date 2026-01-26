В Одессе объявили I уровень опасности: чего ждать от погоды

По области также введена желтая опасность.

В Одессе в начале недели, 26 января, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, утром ожидается густой туман, из-за чего видимость составит всего 200-500 метров.

Кроме того, в течение суток 26 января ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Такая же погода ожидается и по территории Одесской области, из-за чего объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе - прогноз на 26 января

26 января в Одесской области будет облачно. Ожидаются умеренные осадки. Местами гололед, гололедица. Утром туман. Ветер будет 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Днем воздух прогреется до +4°...+9°, на севере области - до 0°.

На автодорогах области местами гололедица, ночью и утром местами туман, видимость во время явлений 200-500 м.

Вдоль побережья Одесской области ожидается значительное волнение моря.

В Одессе сегодня также облачно и пройдут умеренные осадки. Утром будет наблюдаться туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +4°...+6°.

