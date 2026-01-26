26 января в Украину ворвется оттепель: почти по всей стране будет 'плюс'

В начале новой рабочей недели украинцев ждет приятный погодный сюрприз. Температура заметно повысится - почти по всей стране ожидается долгожданный "плюс", только на востоке и северо-востоке сохранятся небольшие морозы. Осадки уже покинут западные области и будут в основном в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно. Температура воздуха ночью -6°, днем +1°, мокрый снег и дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно. Ночью -1°, днем +3°.
- В Луцке будет облачно, ночью -3°, днем +3°.
- В Ривне сегодня облачно, ночью -3°, днем +3°.
- В Тернополе 26 января ночью будет -1°, днем +3°, облачно.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -1°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -1°, днем +51°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - облачно, ночью -1°, днем +4°.
- В Виннице сегодня будет -1°...33°, облачно, мокрый снег и дождь.
- В Житомире в понедельник ночью будет -5°, днем +0°, облачно, мокрый снег и дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут -11°...-1°, облачно, мокрый снег.
- В Черкассах сегодня будет ночью -4°, днем -2°, облачно, мокрый снег и дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +3°, облачно, мокрый снег и дождь.
- В Полтаве - облачно, температура воздуха -9°...-2°, мокрый снег и дождь.
- В Одессе 26 января - облачно, температура ночью +3°, днем +7°, дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +3°, облачно, дождь.
- В Николаеве сегодня будет облачно , ночью 0°, днем +3°, дождь.
- В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, облачно, мокрый снег и дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -13°, а днем -2°, облачно, мокрый снег.
- В Харькове - облачно, температура ночью -13°, днем -3°, снег.
- В Днепре температура ночью будет -6°, днем -1°, облачно, мокрый снег.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +4°...+9°, дождь.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -10°, днем -6°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью -11°, днем -7°.
26 января - какой сегодня праздник, приметы погоды
26 января - день памяти святых преподобных Ксенофонта и Марии. По приметам, если синички весело щебечут, то весна наступит рано.