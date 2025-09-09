Дождя в столице уже не будет, а воздух прогреется до +26°.

В среду, 10 сентября, погода в Киеве будет сухо и по-летнему теплой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +16°, а днем воздух прогреется до комфортных +26°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление немного пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба. Ветер останется восточный, 5-10 м/с.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +25°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 10 сентября ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +25°, переменная облачность.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +13°...+27°, переменная облачность.

В Житомире в среду ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, переменная облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+26°.

В Одессе 10 сентября - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, переменная облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +16°...+24°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +25°.

