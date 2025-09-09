Температура будет летней, а дожди практически покинут территорию нашей страны.

В среду, 10 сентября, погода в Украине изменится. Осадки практически покинут территорию нашей страны, мокро будет лишь местами в южных областях. Температура при этом ожидается летней - днем столбики термометров покажут комфортные +23°...+27°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +25°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 10 сентября ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +25°, переменная облачность.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +13°...+27°, переменная облачность.

В Житомире в среду ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, переменная облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+26°.

В Одессе 10 сентября - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, переменная облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +16°...+24°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +25°.

10 сентября - праздник, приметы погоды

10 сентября - преподобного Моисея. К этому времени оканчивали сев озимой пшеницы, начинали сбор осенних сортов яблок и слив. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

