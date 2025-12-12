Снег ожидается преимущественно мокрый.

На выходных, 13 и 14 декабря, погода в Украине изменится. По всей стране температура снизится до +3°...+6°, а на северо-востоке ожидается небольшой "минус". В субботу еще будет преобладать сухая погода, а в воскресенье по всей стране пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -2°, а днем +2°, пасмурно, дождь и мокрый снег.

Во Львове в субботу ночью +3°, днем +5°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью 0°, днем +5°, пасмурно, дождь и мокрый снег.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +3°, днем +5°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, ночью 0°, днем +5°, дождь и мокрый снег.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха -1°...+3°. В воскресенье температура будет -1°...+5°, пасмурно, дождь и мокрый снег.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, дождь и мокрый снег, 0°...+6°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -4°, днем -2°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -6°...-2°, пасмурно, снег.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +0°. В воскресенье температура составит -1°...+5°, пасмурно, дождь и мокрый снег.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +3°...+5°. В воскресенье -1°...+5°, переменная облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +7°, днем -4°. В воскресенье ночью ожидается -5°, днем -1°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью 0°, днем -3°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -5°, днем -2°, небольшой снег.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью 0°, днем -3°. В воскресенье - пасмурно, температура составит -5°, днем -3°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +1°, днем до +5°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем столбики термометров покажут +3°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +3°, днем +7°, ясно. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит +2°, днем +5°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +7°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +2°...+4°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +4°. В воскресенье - пасмурно, 0°...+1°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +9°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...+7°.

Вас также могут заинтересовать новости: