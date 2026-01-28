Синоптики сообщили, какая погода ждет украинцев в феврале 2026 года

В этом году температура и количество осадков в большинстве областей будут соответствовать норме.

В этом году погода в феврале будет влажной, а температура в большинстве областей будет соответствовать норме. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Синоптики сообщили, что средняя за месяц температура ожидается от 4 ° мороза до 2 ° тепла. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях это будет в пределах нормы, а для остальной территории - на 1,5° выше нормы.

Что касается осадков, то в феврале их будет 29–67 мм, в Карпатах местами 74–83 мм, что составит 80-120% нормы.

Погода в феврале 2026 - прогноз на месяц

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в феврале 2026 года будет довольно холодной. Уже в начале месяца в Украине ударят 20-градусные морозы, однако есть вероятность, что на северо-западе холодная погода продержится почти до конца месяца. С 8-10 февраля морозы начнут постепенно ослабевать.

Снег будет держаться почти по всей стране, кроме юга и Закарпатья. Кое-где толщина снега достигнет 35-45 см. В третьей декаде февраля увеличится количество дождей.

Синоптик также прогнозирует, что в большинстве областей средняя за месяц температура будет близка к норме, а в северных и западных регионах – ниже на 2-5 градусов. А вот осадков выпадет на 10–40 % больше многолетних средних показателей.

