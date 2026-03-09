В начале недели Киев разогреет до +13°

Новая рабочая неделя в Киеве начнется с приятного весенней погоды. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В столице 9 марта ожидается теплая и сухая погода. Утром столбики термометров покажут +3°, а днем воздух прогреется до +13°. Ожидается легкая облачность, без осадков.
Ветер слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление в норме - 760 мм ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз на 9 марта
Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -3°, днем +15°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью -3°, днем +15°.
В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.
В Тернополе 9 марта ночью -3°, днем +13°, переменная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -3°, днем +913°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +16°, переменная облачность.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.
В Виннице сегодня будет -3°...+13°, переменная облачность.
В Житомире в понедельник ночью -3°, днем +13°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+9°, переменная облачность.
В Черкассах сегодня ночью -3°, днем +13°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +13°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -3°...+9°.
В Одессе 9 марта - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +13°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +13°, переменная облачность.
В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +11°, переменная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -3°, а днем +7°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью -4°, днем +7°.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем +11°, переменная облачность.
В Симферополе в понедельник будет облачно, -1°...+13°.
В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью -1°, днем +10°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +8°.