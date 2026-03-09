В начале недели украинцев порадует почти апрельское тепло

По всей стране ожидается сухая погода с переменной облачностью и уверенным "плюсом".

Новая рабочая неделя в Украине начнется с очень теплой погоды практически по всей стране. 9 марта температура в большинстве областей поднимется до +10°...+13°. На западе страны разогреет до +16° и только на северо-востоке по-прежнему будет свежее всего, +5°...+9°. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +12°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -3°, днем +15°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -3°, днем +15°.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.

В Тернополе 9 марта ночью -3°, днем +13°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -3°, днем +913°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +16°, переменная облачность.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет -3°...+13°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью -3°, днем +13°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+9°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью -3°, днем +13°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +13°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -3°...+9°.

В Одессе 9 марта - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +13°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +11°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -3°, а днем +7°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -4°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +11°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно, -1°...+13°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью -1°, днем +10°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +8°.

9 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

9 марта - день памяти святых 40 мучеников Севастийских. По приметам, если в этот день гремит гром, то будет плохой урожай.

Вас также могут заинтересовать новости: