В начале недели украинцев порадует почти апрельское тепло

Новая рабочая неделя в Украине начнется с очень теплой погоды практически по всей стране. 9 марта температура в большинстве областей поднимется до +10°...+13°. На западе страны разогреет до +16° и только на северо-востоке по-прежнему будет свежее всего, +5°...+9°. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +12°.
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -3°, днем +15°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью -3°, днем +15°.
- В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.
- В Тернополе 9 марта ночью -3°, днем +13°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -3°, днем +913°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +16°, переменная облачность.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.
- В Виннице сегодня будет -3°...+13°, переменная облачность.
- В Житомире в понедельник ночью -3°, днем +13°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+9°, переменная облачность.
- В Черкассах сегодня ночью -3°, днем +13°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +13°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -3°...+9°.
- В Одессе 9 марта - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +13°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +13°, переменная облачность.
- В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью -3°, днем +13°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +11°, переменная облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -3°, а днем +7°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -4°, днем +7°.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем +11°, переменная облачность.
- В Симферополе в понедельник будет облачно, -1°...+13°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью -1°, днем +10°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +8°.
9 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды
9 марта - день памяти святых 40 мучеников Севастийских. По приметам, если в этот день гремит гром, то будет плохой урожай.