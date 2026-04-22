Завтра в Киеве похолодает сразу на 5 градусов и задождит

Также в столице усилится ветер.

В четверг, 23 апреля, погода в Киеве заметно испортится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура в столице снизится сразу на 5 градусов: в течение суток столбики термометров покажут всего лишь +6°...+9°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет ливень.

Ветер подует с севера и усилится до 7-12 м/с, а скорость порывов будет еще больше. Это добавит ощущение дискомфорта. Атмосферное давление снизится до 736-738 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +14°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +14°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Тернополе 23 апреля ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +16°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями +3°, днем +13°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +3°...+10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в четверг ночью +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+8°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах завтра ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+8°, дождь.

В Одессе 23 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +16°, дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +8°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями, дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +3°...+12°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +12°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +13°, дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: