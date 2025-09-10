Облачность в столице увеличится, но осадков не ожидается.

В четверг, 11 сентября, температура в Киеве снизится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем, но все равно будет тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +14°...+16°, а днем воздух максимально прогреется до +23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы, 752-753 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +14°, днем +23°, дождь с грозой.

В Луцке будет пасмурно, ночью +15°, днем +23°, дождь с грозой.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +23°. дождь.

В Тернополе 11 сентября ночью будет +15°, днем +23°, пасмурно, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +23°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, дождь с грозой, ночью +15°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +23°, пасмурно, дождь с грозой.

В Черновцах в четверг - пасмурно, дождь с грозой, ночью +16°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +13°...+24°, переменная облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +23°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, переменная облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +24°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +11°...+24°.

В Одессе 11 сентября - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°.

В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +25°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +26°, переменная облачность.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +16°...+24°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +10°, днем +24°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +11°, днем +24°.

