В большинстве областей все еще будет по-летнему тепло и солнечно.

В середине недели, 11 сентября, на западе Украины испортится погода. Тут ожидаются дожди и грозы, усилится ветер, увеличится облачность, а столбики термометров покажут максимум +21°...+23°. На остальной территории страны сохранится летнее тепло до +25°...+25°, будет сухо и довольно солнечно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +24°.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +14°, днем +23°, дождь с грозой.

В Луцке будет пасмурно, ночью +15°, днем +23°, дождь с грозой.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +23°. дождь.

В Тернополе 11 сентября ночью будет +15°, днем +23°, пасмурно, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +23°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, дождь с грозой, ночью +15°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +23°, пасмурно, дождь с грозой.

В Черновцах в четверг - пасмурно, дождь с грозой, ночью +16°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +13°...+24°, переменная облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +23°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, переменная облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +24°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +11°...+24°.

В Одессе 11 сентября - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°.

В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +25°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +26°, переменная облачность.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +16°...+24°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +10°, днем +24°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +11°, днем +24°.

11 сентября - какой праздник, приметы погоды

11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Если в этот день гремит гром, то весна будет долгая и теплая. Если журавли полетели на юг, то зима будет холодная и ранняя.

