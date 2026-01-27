В Харькове ввели I уровень опасности: что будет с погодой

Прогноз погоды в Харькове на 27 января.

В Харькове на 27 января объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 27 января 2026 года по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Из-за непогоды в Харьковской области объявлен I уровень опасности, желтый.

27 января в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. По области и в городе существенных осадков не прогнозируется, однако на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет 9–14 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха по области днем будет -4°...-9°, а в Харькове -6°...-8°.

28 января будет облачно, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможны туман и гололед, а на дорогах - гололедица. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью 5–10° мороза, днем – от 2° мороза до 3° тепла.

29 января в Харьковской области сохранится облачная погода с небольшими осадками. Местами ожидаются туман и слабая гололед, на дорогах гололедица. Ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем потеплеет до 0°...+5°.

