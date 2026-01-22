В Харькове срочно объявили I уровень опасности

Сегодня утром синоптики объявили предупреждение.

В Харькове и Харьковской области утром 22 января объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с удержанием в первой половине дня 22 января по городу и области будет сохраняться туман, видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

Кроме того, на дорогах будет гололедица.

Видео дня

Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

22 января в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. По области существенных осадков не прогнозируется. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4°...-9°. В Харькове сегодня также без существенных осадков и со скользкими участками на дорогах. Температура -5°...-7°.

23 января будет преобладать облачная погода. Ночью местами возможен небольшой снег, днем ожидается снег по всей территории Харьковской области. В дневное время местами будет образовываться гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер усилится до 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -8°...-13°, днем -4°...-9°.

24 января сохранится облачная погода со снегом. Местами возможны метели и гололед, на дорогах - гололедица. Ветер 7-12 м/с, днем местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -8°...-13°, днем -4°...-9°.

Вас также могут заинтересовать новости: