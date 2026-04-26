Станет ли теплее в Украине на следующей неделе: синоптик дала прогноз

В понедельник снова будет ветрено, но осадки в большинстве областей прекратятся.

В понедельник, как и в течение всей следующей недели, существенного потепления в Украину не будет. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, 27 апреля в течение дня температура воздуха составит "хрупкие" +6...+9 градусов, на западе и юго-западе – +9...+12 градусов. Ветер снова будет порывистым, некомфортным, с порывами временами до штормовых.

"В большинстве областей в понедельник осадки хотя бы прекратятся, только в Сумской, Черниговской и Харьковской областях ожидается дождь, который может смешиваться иногда с мокрым снегом", – отметила Диденко.

Видео дня

В Киеве, добавила она, в понедельник будет без существенных осадков, однако ветрено и холодно. Ночью - +1...+4 градуса, днем - до +9 градусов.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по прогнозу синоптика Виталия Постриганя, до конца апреля о настоящем тепле можно забыть - этот холод пришел надолго. Он подчеркнул, что под угрозой находятся цветущие сады, и посоветовал не спешить с высадкой рассады.

Также мы писали, будет ли невыносимая жара этим летом. Как прогнозирует профессор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазира Мартазинова, сейчас в прогнозах стоит ориентироваться скорее на лето 2025 года, а не на предыдущие – жаркие и душные. По ее словам, устойчивых жарких процессов, которые наблюдались еще два года назад в июле-августе, ожидать не следует.

