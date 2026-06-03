Из Тихого океана надвигается мощный катаклизм, который затронет всю планету, – ученые

Ожидается рост числа заболеваний, связанных с жарой, а также распространение инфекционных болезней.

Мир должен готовиться к росту количества экстремальных погодных явлений и волн жары, поскольку в этом году может развиться чрезвычайно мощное погодные явление Эль-Ниньо. Как пишет Politico, об этом предупредила Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО).

ВМО заявила, что существует 80-процентная вероятность формирования Эль-Ниньо – теплой фазы естественного климатического цикла в Тихом океане – в период между июнем и августом, а также 90-процентная вероятность его наступления до ноября.

Возвращение Эль-Ниньо означает временное повышение глобальных температур в дополнение к потеплению, вызванному деятельностью человека. Это явление также нарушает режим осадков во всем мире: обычно оно вызывает интенсивные ливни и наводнения в одних регионах и засухи – в других.

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"Условия Эль-Ниньо подливают масла в огонь нагревающегося мира", – заявил во вторник утром генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, мир "должен рассматривать это как срочное климатическое предупреждение".

Ожидаемое влияние явления на сельское хозяйство, поставки гидроэнергии и спрос на электроэнергию для охлаждения, вероятно, еще больше усилит нагрузку на мировые продовольственные и энергетические системы. Это происходит в то время, когда многие страны уже сталкиваются с дефицитом удобрений и топлива из-за блокады Ормузского пролива.

"Экстремальная жара сама по себе уже является одной из самых смертоносных климатических угроз, с которыми мы сталкиваемся. Эль-Ниньо может в среднем усилить эту опасность", – заявила генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло на пресс-конференции.

"Больше заболеваний, связанных с жарой, более широкое распространение болезней, передаваемых переносчиками, рост давления на системы продовольственного и водного обеспечения, а также сообщества, которые и так находятся в сложном положении, будут еще больше вытеснены за пределы своих возможностей", – добавила она.

Масштаб воздействия зависит от силы Эль-Ниньо. И есть признаки того, что нынешнее явление может быть значительным – его часто называют "супер"-Эль-Ниньо, хотя ВМО этот термин не использует.

Эль-Ниньо считается очень сильным, если температура поверхности моря в соответствующем регионе Тихого океана повышается более чем на 2°C на пике. В XXI веке это произошло только во время Эль-Ниньо 2015–2016 годов.

Несколько прогнозов, в частности Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, свидетельствуют о том, что будущее явление Эль-Ниньо может не только достичь 2 °C, но и превысить этот порог.

Предыдущее явление Эль-Ниньо 2023 года стало одним из пяти самых сильных за всю историю наблюдений и способствовало тому, что 2024 год стал самым жарким в мире. Эксперты ВМО уже на прошлой неделе предупредили, что следующее подобное явление может привести к тому, что 2027 год снова побьет температурные рекорды.

Впрочем, во вторник ВМО подчеркнула, что сила и пик этого Эль-Ниньо пока остаются неопределенными.

"Мы будем говорить об умеренном или сильном явлении, когда будем в этом уверены. Есть модели, которые не дают никаких признаков сильного Эль-Ниньо, тогда как другие – наоборот", – сказала Сауло.

Хотя Эль-Ниньо обычно повышает глобальные температуры, причем самый сильный эффект наблюдается в год после его возникновения, региональные последствия различаются. Для Европы их трудно предсказать из-за удаленности от Тихого океана.

В южных регионах США, а также в некоторых частях Южной Америки, в Восточной Африке и в Центральной Азии явление приносит больше осадков, что повышает риск наводнений и оползней, отмечает ВМО. Зато Австралия, другие части Латинской Америки, Карибы, Южная Азия и Индонезия часто сталкиваются с более засушливыми условиями.

Впрочем, по словам Сауло, если страны подготовятся должным образом и будут иметь системы раннего предупреждения, "Эль-Ниньо не обязательно станет рецептом катастрофы".

Новости экологии

Напомним, по словам ученых, Амазонка находится в шаге от экологической пропасти. Они предупреждают, что крупнейший в мире тропический лес, который называют "легкими планеты", может начать превращаться в сухую саванну уже в 2040 году.

Стабильность подрывает дальнейшая вырубка лесов и, по словам исследователей, это будет не только катастрофой для региона, но и может иметь далекоидущие последствия для всей планеты. Ведь на фоне вырубки деревьев необратимые изменения начнутся уже при повышении температуры на 1,5-1,9 градуса Цельсия.

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