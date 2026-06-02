Зайдет более холодный воздух: синоптик раскрыла, где в Украине 3 июня изменится погода

На севере, в центре и на юге в среду возможны сильные порывы ветра.

В среду, 3 июня, в Украину временно придет более холодный воздух. Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в северных, центральных, а также Одесской и Николаевской областях в течение дня ожидается 17-20 градусов тепла.

В то же время на западе Украины, в восточной части и на большей части юга будет теплая погода с 22-26 градусами тепла.

"Ветер будет дуть с юго-востока. Внимание – на севере Украины, в центре и на юге завтра возможны сильные порывы, будьте осторожны", – призвала эксперт.

Видео дня

Дожди 3 июня пройдут практически повсеместно, но будут кратковременными. Впрочем, в восточных областях будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве завтра увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя. Кроме того, в столице ожидается порывистый юго-восточный ветер и кратковременное, на один день, понижение температуры воздуха до 17-18 градусов.

Каким будет лето в Украине

Как сообщал УНИАН, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух отметила, что ранее все мировые прогностические центры прогнозировали, что средняя за лето температура воздуха в Украине в этом году может быть на 1-2 градуса выше нормы.

Европейский центр среднесрочных прогнозов сохраняет эту тенденцию, а вот Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) снижает температуру, особенно в июне. В то же время вероятность жарких дней прогнозируется значительно выше, чем аномально холодных.

Вас также могут заинтересовать новости: