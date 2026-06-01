К концу недели в Украине потеплеет до +25, но сначала пройдут дожди, – синоптик

Западная Европа приносит в Украину долгожданное тепло.

В частности, в среду дожди ожидаются на правобережье, а в четверг – на большей части территории Украины, кроме восточных областей. Первая неделя первого месяца лета будет отмечена дождями, однако их будет сопровождать и некоторое потепление.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о погоде на этой неделе и о том, какая ситуация будет с дождями, он отметил, что в начале июня в Украине произойдет смена воздушных масс.

"Холодный воздух, который постепенно будет отступать в восточном направлении, сменится более теплым, который придет из Западной Европы", – добавил эксперт.

Так, в ближайшие дни температура постепенно повысится ночью до 8-15 градусов тепла, а днем она будет в пределах от 18 до 23 градусов тепла. В то же время на юге страны ожидается до +25 градусов.

Дождливая неделя

Семилит рассказал, что 2 июня в области повышенного атмосферного давления будет преобладать сухая погода. Только на западе и юго-западе страны в зоне влияния нового атмосферного фронта пройдут дожди.

"Но в дальнейшем давление начнет падать, поэтому дожди распространятся: в среду – на правобережье, а в четверг – на большую часть территории Украины, кроме восточных областей", – рассказал синоптик.

В пятницу, 5 июня, станет еще немного теплее, но на западе сохранится дождливая погода. На остальной территории кратковременные дожди вероятны лишь местами и преимущественно в дневные часы.

Изменения климата

Как сообщалось, ранее американские ученые прогнозировали, что Землю может накрыть "супер" Эль-Ниньо – самый мощный климатический феномен за последние 150 лет. Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра, отметил, что в связи с этим в Украине летом возможна жаркая погода, но речь не идет ни о жаре в 50 градусов в тени в течение всего сезона, ни о катастрофической засухе.

В то же время Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, рассказала, что энергетический баланс Земли меняется, а метеорологи бьют тревогу из-за увеличения интенсивности опасных явлений.

