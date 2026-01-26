Потепление в Украине: синоптик рассказала, где 27 января будет самая высокая температура

В большинстве областей 27 января будут осадки.

Во вторник, 27 января, потепление в Украине продолжится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В западных областях ожидается самая теплая погода, в течение дня +1...+6 градусов", - сообщила она.

В южной части будет +1...+3 градуса, в Запорожье -2...-5 градусов, в Крыму +3...+6 градусов. В восточной части 27 января будет самым холодным, -5...-9 градусов. В центральных областях от 0 до 5 мороза. В северных областях на Житомирщине и Киевщине около нуля. На Черниговщине и Сумщине -3...-6 градусов.

Везде будет облачно, временами будет идти мокрый снег или дождь, только на востоке - без существенных осадков.

"А еще повсюду сильный юго-восточный ветер, только в западных областях - умеренный", - предупредила эксперт по погоде.

Погода в Киеве

В Киеве, по данным Натальи Диденко, завтра пройдет мокрый снег или ледяной дождь, а также вероятен гололед. И ночью, и днем столбики термометров будут показывать -1...-4 градуса, а еще в столице ожидается порывистый юго-восточный ветер.

В Украину идет еще одна волна холода - что известно

По данным Погода УНИАН, потепление в Украине продлится недолго и будет сопровождаться осадками. Уже накануне выходных морозы начнут усиливаться, а на выходных почти по всей стране снова будет существенный "минус".

