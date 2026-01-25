Значительное потепление уже на носу, морозы отступят, - синоптик

Целую неделю в Украине будет царить современная мягкая европейская зима, но затем необычные морозы снова вернутся.

Температурная ситуация в Украине в ближайшие дни ощутимо улучшится. Об этом в своем Фейсбуке сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха на востоке и северо-востоке Украины еще будет оставаться низкой – от -8 до -16 градусов. В остальных областях уже будут более умеренные -3...-8 градусов, а на западе и юге местами уже около нуля или даже небольшой "плюс".

"В течение дня понедельника уже явно потеплеет: на западе и юге 0+5 градусов, на остальной территории Украины 0-5 градусов мороза, только на северо-востоке -6-12 градусов", – сообщает Диденко.

Потепление принесет с собой снег и мокрый снег в центральных и южных областях, а местами и на севере. На западе и востоке – без существенных осадков.

Изменение погоды будет сопровождаться сильными, местами штормовыми порывами ветра с юго-восточного направления.

В Киеве понедельник, 26 января, будет облачным, возможно с небольшим мокрым снегом или даже ледяным дождем, предупреждает синоптик. Температура воздуха в столице ближайшей ночью опустится до -10 градусов, а уже завтра днем поднимется до -2...-4 градусов.

"Вся следующая неделя обещает быть в Украине теплой и влажной. А вот с 31 января по 1 февраля, по предварительным прогнозам, снова вероятно ощутимое похолодание", – сообщила Диденко.

Морозы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в купольной оранжерее Ботанического сада в Киеве из-за отсутствия отопления на фоне сильных морозов сложилась критическая ситуация, угрожающая уникальной национальной коллекции из около 4000 видов тропических растений. По словам заведующего отделом Романа Иваникова, температура в помещении опустилась до +2...+3 °C, а местами и до 0 °C, тогда как для сохранения растений необходимо не менее +15 °C.

Из-за холода растения уже теряют листья и подвергаются некрозам, а часть негативных последствий проявится позже, даже после восстановления теплоснабжения. Обогрев бытовыми средствами невозможен из-за больших размеров оранжереи, поэтому единственным способом спасения является восстановление централизованного отопления, хотя полностью избежать потерь в коллекции, по оценке специалиста, уже не удастся.

