Синоптики предупреждают об опасности 26 января: что будет с погодой (карта)

В Украине на понедельник, 26 января, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"26 января в юго-западной части, в Черкасской и Кировоградской областях утром туман, видимость 200-500", - предупреждают синоптики.

Кроме того, в течение суток (днем и в Житомирской, Киевской и Херсонской областях) будет гололед.

Из-за этого в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

26 января в Украине будет холодно. На востоке без осадков. На остальной территории пройдет небольшой снег, на юге, западе, Винницкой области (днем и Житомирской, Киевской и Кировоградской областях) с дождем.

В юго-западной части, в Черкасской и Кировоградской областях утром ожидается туман, в течение суток (днем также в Житомирской, Киевской и Херсонской областях) гололед. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер будет 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура на востоке, северо-востоке страны -7°...-12°. В южных, западных, Винницкой областях от 2° мороза до 3° тепла. На Закарпатье, Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +4°...+9°. На остальной территории от 4° мороза до 1° тепла.

